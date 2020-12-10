Калуга, , 18:20 — REGNUM 10 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша осмотрел в Обнинске здание детского технопарка «Кванториума». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, официальное открытие учреждения запланировано на ближайшее время, ведется дооснащение его оборудованием, но первые учащиеся Центра развития творчества детей и юношества уже начинают осваивать новую площадку.

Калужский губернатор: в обнинском «Кванториуме» будет «кипеть жизнь» Пресс-служба правительства Калужской области

В сопровождении министра образования и науки области Александра Аникеева, главы администрации наукограда Татьяны Леоновой, преподавателей и учащихся центра глава региона осмотрел классы инновационного учреждения, которые называются «квантумами». В частности, Владислав Шапша посетил «промробоквантум», где ему была продемонстрирована работа робота-манипулятора, «энерджи-квантум», «хайтек-цех», «биоквантум» и лекторий. Для губернатора также провели экскурсию по музею науки, в котором уже появились первые экспонаты.

Детский технопарк «Кванториум», создаваемый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», станет структурным подразделением учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». Он будет представлять собой комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным учебным оборудованием, где будет осуществляться деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей. Ежегодно по направлениям научно-технического творчества здесь будут заниматься не менее 800 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет.

Калужский губернатор: в обнинском «Кванториуме» будет «кипеть жизнь» Пресс-служба правительства Калужской области

Обращаясь к преподавателям и учащимся, Владислав Шапша отметил: «Тот рывок, который сделан сегодня благодаря федеральной программе, поддержке регионального правительства дает новые возможности для вас. Мы видели в одном из классов, с каким энтузиазмом вы занимались исследованиями и биотехнологиями. Уверен, что такая жизнь будет кипеть здесь постоянно, и мы увидим результаты не только в виде побед в олимпиадах, но и новых выдающихся российских ученых».

Базовым форматом образовательного процесса детского технопарка является проектная деятельность. Помимо этого здесь будут использоваться и другие формы работы, одна из которых — сетевое партнерское взаимодействие. Это обеспечит концентрацию уникальных ресурсов детского технопарка, площадок предприятий, бизнес-сообщества, научных школ, систем общего, дополнительного, профессионального и высшего образования путем вовлечения обучающихся в работу над проектами и решениями инженерных задач по тематике ведущих предприятий города.

Калужский губернатор: в обнинском «Кванториуме» будет «кипеть жизнь» Пресс-служба правительства Калужской области

На ремонт здания, в котором разместился обнинский «Кванториум», было направлено более 70 млн. руб. из областного бюджета, на закупку оборудования — 70 млн. руб. из федерального бюджета. Центр имеет безопасную огороженную территорию. Здесь организованы хайтек-цех, оборудованный станками с ЧПУ, 3D — принтерами и компьютерами, а так же аэро-, био-, энерджи, промробо-, промдизайн‑ и IT — квантумы. Действует интерактивный музей науки — пространство, содержащее экспонаты, с помощью которых в игровой форме изучаются физические основы природных явлений. Предусмотрены функциональные зоны: лекторий, шахматная гостиная, зона для проектной деятельности, коворкинг и современная библиотека. Ребята так же смогут дополнительно заниматься английским языком, математикой и шахматами.