Москва, , 14:23 — REGNUM Облако плазмы, выброшенное с поверхности солнца 7 декабря, достигло поверхности Земли, сообщили 10 декабря в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Масса солнечного газа достигла Земли 10 декабря в 4 (мск). Скорость облака плазмы составила 600 км в секунду, температура — 300 тыс. градусов. Планета проведет в этом веществе около суток.

В лаборатории пояснили, что плотность плазмы у Земли в несколько миллионов раз меньше, чем у поверхности Солнца. Однако на большом расстоянии облако рассеивается, и планеты оказываются под воздействием плазмы на протяжении многих часов.

Отмечается, что нагрузка на космические аппараты остается повышенной, но умеренной. Ученые считают, что Земле предстоит в ближайшем будущем выдержать вспышки в десятки раз более сильные.

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