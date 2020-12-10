Пятигорск, Ставропольский край, , 13:35 — REGNUM Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, который подавляет вирусную активность коронавируса. Специалисты планируют приступить к доклиническим исследованиям, сообщили 10 декабря в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

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Исследование токсичности и противовирусной активности препарата прошло в институте Гамалеи. Согласно данным исследования, при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3−13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения основан на блокировке вирусной РНК и известен как «антисмысловая терапия».

«Пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2. По сравнению с антисмысловыми технологиями, которыми пытались лечить атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS-CoV, сегодня удалось в разы снизить токсичность препарата и облегчить доставку антисмысловых олигонуклеотидов к целевым тканям», — отметили в минздраве.

В настоящее время исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, деятельность которых связана с финансированием разработок новых отечественных препаратов, чтобы была возможность приступить к этапу доклинических исследований.