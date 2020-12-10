Москва, , 11:41 — REGNUM Разработанный в Москве тренажёр для классных руководителей протестировали педагоги из 33 субъектов России. Об этом сообщается на странице департамента образования и науки столицы.

Отмечается, что новое средство повышение квалификации учителей было разработано Московским центром развития кадрового потенциала образования. Оно стало первым в мире тренажёром для педагогов. Этот виртуальный инструмент обучения дает возможность классным руководителям видеть последствия своих педагогических действий и учит грамотно выстраивать взаимоотношения с ребенком в школе. Всего программа содержит около 130 различных сценариев, взятых из реальной учебной практики.

Обучающие материалы состоят из трёх этапов. Первая часть используется для самодиагностики. После того как педагог прошел этот этап он получает информацию о том, как его действия повлияли на формирование эмоционально-волевой сферы учащегося. На втором уровне учителя уже могут разобрать все свои действия и посмотреть на свои ошибки. На третьем, более сложном уровне, педагогу предлагается проверить, насколько хорошо новые модели поведения были им усвоены.

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