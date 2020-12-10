Иркутск, , 11:20 — REGNUM Четыре затмения — два солнечных и два лунных — произойдут в 2021 году. Два из них смогут наблюдать жители России, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев 10 декабря журналистам.

Он уточнил, что 26 мая будет полное лунное затмение, 10 июня — кольцеобразное солнечное затмение, 19 ноября — частное лунное затмение, а 4 декабря — полное солнечное затмение в районе Антарктиды.

Кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть с территории Якутии. Луна при этом не заслонит Солнце полностью, его края будут ярко светить. Частное лунное затмение при хорошей погоде будет видно в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, полное затмение солнца произойдёт 14 декабря 2020 года, его будет видно в Чили и Аргентине. В ночь на 15 декабря ожидается метеорный поток Геминиды, а в ночь на 23 декабря — Урсиды.

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