Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Первая и Вторая мировые войны унесли наибольшее количество человеческих жизней за всю историю. Однако были конфликты, которые можно сопоставить с ними по масштабам жертв, пишет обозреватель Петер Сучиу в статье в американском журнале National Interest.

Жертвами Первой мировой войны (1914−1918) стали до 40 млн человек, Вторая мировая война (1939−1945) унесла от 60 до 80 млн жизней. Однако итогом Монгольских завоеваний, длившихся с 1206 по 1368 год, стала гибель примерно 40 млн человек, столько же людей погибли во втором и третьем веках в ходе вооруженных конфликтов на территории Китая, отмечает он.

Тайпинское восстание в Китае продолжалось с 1850 по 1864 год, тогда погибли от 20 до 30 млн человек. Дунганское восстание 1862−1869 годов в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайская война, длившаяся с 1937 по 1945 год, унесли почти 20 млн жизней.

Завоевывая Мексику, Испанская империя погубила около 24,3 млн человек. Около 20 млн человек погибли в результате походов Тамерлана (1370−1405), а 11,5 млн человек — в результате Тридцатилетней войны в Европе (1618−1648).

Наполеоновские войны (1803−1815) унесли 7 млн жизней, Корейская война (1950−1953) — около 4,5 млн, а война во Вьетнаме (1964−1975) — 4,3 млн. Около 800 лет Реконкисты на Пиренейском полуострове сопровождались гибелью 7 млн человек, Столетняя война (1337−1453) — 3,3 млн человек.

Почти 1,8 млн человек стали жертвами Пунических войн (264−146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном, ещё свыше 1 млн человек — конфликта Римской республики и галльских племён в первом веке до нашей эры. В боевых столкновениях римлян и евреев в первом веке нашей эры погибли около 2 млн человек.