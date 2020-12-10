Женева, Швейцария, , 10:14 — REGNUM Спад выбросов парниковых газов в атмосферу Земли, который был отмечен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, не сможет остановить потепление климата. Об этом 10 декабря сообщается в обнародованном в Женеве докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

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"В результате сокращения в этом году поездок, снижения уровня промышленной активности и выработки электроэнергии вследствие пандемии эмиссия двуокиси углерода, по прогнозам, снизится в 2020 году на величину, составляющую до 7%. Как бы там ни было, этот спад приведет к снижению температуры в рамках глобального потепления к 2050 году лишь на 0,01 градуса Цельсия», — говорится в опубликованном докладе.

Также, как считают эксперты, «мир движется к росту температуры больше чем на три градуса в нынешнем столетии», хотя в 2020 году и произошло уменьшение выбросов парниковых газов.

Кроме того, отмечается, что в минувшем году эмиссия эквивалента СО2 в земную атмосферу составила 59,1 гигатонн и с 2010 года она росла в среднем на 1,4% в год, увеличившись в 2019 году на 2,6%, что произошло в первую очередь из-за лесных пожаров.

При этом, по мнению авторов доклада, к концу XXI века всё же можно ограничить рост температуры воздуха на Земле не более чем на два градуса в случае, если странами будут предприняты дополнительные усилия по снижению выбросов парниковых газов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что экваториальные и тропические леса, такие как, например, северные чилийские леса Патагонии, за счёт видового разнообразия способны наиболее эффективно поглощать углекислый газ.