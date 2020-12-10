Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Девять женщин и девять мужчин отобраны для подготовки в рамках лунной программы Artemis. Они могут стать участниками первой лунной экспедиции, заявил вице-президент США Майкл Пенс 9 декабря на заседании Национального космического совета, которое транслировалось на сайте NASA.

Пенс назвал участников программы «героями будущего», которые обеспечат возвращение США на Луну. Это поколение Artemis, подчеркнул вице-президент и напомнил, что последним американцем, побывавшим на Луне, был командир «Аполлона-17» Джин Сернан. Это произошло в конце 1972 года.

«Новое поколение астронавтов, участвующих в этой программе, готово расширить границы возможного», — добавил директор NASA Джим Брайденстайн. Он отметил, что лунная программа подготовит человечество к освоению Марса.

В группу вошли астронавты, уже летавшие в космос. Это Кейт Рубин, Виктор Гловер, Кристина Кох, Джессика Меир, Джо Акаба, Стефани Уилсон, Челл Линдгрен, Энн Макклейн и Скотт Тингл. Другие участники — Кайла Бэррон, Раджа Чари, Мэтью Доминик, Вуди Хобург, Джонни Ким, Николь Манн, Жасмин Мобели, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс — пока новички в отряде астронавтов.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке лунной программы Artemis весной 2019 года объявило NASA. Она включает три этапа: беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны, пилотируемый облёт Луны и высадку астронавтов на это небесное тело.

Читайте также: NASA надеется на вступление России в «Соглашения Артемиды» по космосу