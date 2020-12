Пекин, , 04:11 — REGNUM Китайские палеонтологи установили, что субтропические леса 47 млн лет назад имели место на высокогорных районах Тибетского нагорья, сообщает агентство Синьхуа.

Данный вывод был сделан на основе огромного количества окаменелостей, найденных в бассейне Бэнгён на высоте почти 5000 метров в рамках второй научной экспедиции на плато.

Совместная команда, состоящая из специалистов Тропического ботанического сада Сишуанбаньны и Института растительной палеонтологии и палеоантропологии при Китайской академии наук, занималась исследованием окаменелостей.

Объединив полученные результаты и модели, команда воссоздала климат и высоту данной местности имевшие место 47 млн лет назад. Они выяснили, что средняя высота центрального нагорья достигала всего 1500 метров при среднегодовой температуре воздуха 19 градусов Цельсия, отметил исследователь из Тропического ботанического сада и первый автор соответствующего исследования Су Тао.

«Нагорье было покрыто густым лесом, а также богато водой и травой. Справедливо было бы назвать его «Шангри-Лой» древности», — отметил Су.

Исследователи также обнаружили более 70 окаменелостей растений, большинство из которых наиболее тесно связаны с растительной жизнью в современных субтропических или тропических регионах.

«Этого достаточно, чтобы утверждать, что центральная часть замерзающего высокогорного Тибетского нагорья современности некогда, а именно 47 млн лет назад имела цветущую субтропическую растительность», — продолжил Су.

Результаты исследования были опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Китай начал вторую комплексную научную экспедицию в Цинхайском нагорье еще в июне 2017 года, спустя 40 лет после первой.

Экспедиция продлится от пяти до десяти лет. В ее рамках будет проведена серия исследований, посвященных ледникам плато, биоразнообразию и экологическим изменениям, а также изменениям климата.