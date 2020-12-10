Чэнду, Китай, , 02:46 — REGNUM Китай вывел на запланированную орбиту два спутника фиксации гравитационных волн, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Как отметили в космодроме Сичан, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе Китая, с которого был совершен запуск, два спутника формируют Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн (GECAM).

Запуск был совершен при помочи ракеты-носителя «Чанчжэн-11» в 4:14 по Пекину. Нынешний запуск стал уже 355-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн» за всю историю китайской космонавтики.

Спутники GECAM будут использоваться для мониторинга космических высокоэнергетических феноменов вроде гравитационных волн и выбросов гамма-излучения, высокоэнергетического излучения и быстрых радиовсплесков, специальных гамма-выбросов и магнетарных выбросов, равно как их для изучения быстрых нейтронных звезд, черных дыр и прочих компактных объектов в процессе слияния.

Кроме того, они также будут обнаруживать высокоэнергетические радиационные явления в космосе, такие как солнечные вспышки, гамма-вспышки Земли и электронные пучки Земли, предоставляя данные наблюдений для ученых.

Проект GECAM осуществляется Китайской академией наук. Ракета-носитель «Чанчжэн-11» разработана Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.