Тайюань , Китай, , 02:05 — REGNUM Более 500 артефактов было извлечено из древних гробниц возрастом около 2700 лет в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Как отметил исследователь из провинциального института археологии Ян Цзиюнь, реликвии сделаны из различных материалов, включая нефрит, камень, керамику, золото, глазурь, лакированное дерево, кожу и бамбук.

Почти 50 наборов бронзовых инструментов с гравировкой также было найдено здесь. Четырнадцать изделий содержат выгравированные на них иероглифы, которые по-прежнему читаемы.

Гробницы Бэйбай принадлежат знатным вельможам времен раннего Периода Осеней и Вёсен (770−476 до н.э.), судя по форме гробниц и артефактам в них найденных, отметил Ян.

Раскопки позволили по-новому взглянуть на политическую систему, демографические особенности и общественное устройство того периода в этом регионе. Археологи раскопали девять гробниц площадью 1200 кв. метров на месте раскопок в городе Юньчэн провинции Шаньси с апреля.