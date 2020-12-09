Канберра, , 08:42 — REGNUM Созданный китайскими учёными квантовый компьютер «Цзючжан» (Jiuzhang) оказался в 10 млрд раз быстрее, чем у Google. О втором американская корпорация сообщала год назад, пишет австралийское издание Science Alert.

По информации его источников, разница в двух технологиях состоит в следующем: в основе устройства Sycamore, созданного Google, лежат чипы со сверхпроводниками, китайцы же применили оптические схемы.

Исследователи Китайского университета науки и технологий в Хэфэе, работавшие над созданием машины, использовали задачу гауссова отбора проб бозонов, при которой вычисляется распределение вероятностей выходного состояния фотонов при рассеянии интерферометром.

В результате «Цзючжан» сократил время масштабных вычислений до 200 секунд. Самому мощному китайскому суперкомпьютеру Sunway TaihuLight (93 петафлопса) потребовалось бы на них 2,5 млрд лет.

Сегодня учёные в Китае намерены добиться не узкоспециализированных расчётов в бозонном сэмплинге, а применения квантовых вычислений в других отраслях.

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