Москва, , 06:30 — REGNUM Хорошая вентиляция замкнутых пространств является залогом снижения концентрации патогенов в воздухе, а значит, и снижает риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции Sputnik.

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Так, по его словам, в транспорте должна работать усиленная вентиляция, снабженная подогревом и фильтрацией.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», — отметил Жемчугов.

Кроме того, необходимо не забывать проветривать комнаты и проводить в них влажную уборку. Специалист подчеркнул, что это поможет бороться не только с коронавирусом и другими опасными частицами.

«Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что тщательное соблюдение ряда санитарных норм, среди которых дистанцирование от заболевшего COVID-19, пользование отдельной посудой, ношение защитных средств, а также дезинфекция поверхностей, снизит риск заражения SARS-CoV-2 среди членов одной семьи.

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