Катманду, 8 декабря 2020, 18:32 — REGNUM Высшая точка планеты Земля гора Эверест в действительности выше, чем указано в официальных справочниках, заявил 8 декабря глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали.
Об этом сообщает издание The Himalayan Times.
По словам Прадипа Кумара Гьявали, Эверест на 86 см выше, чем считалось ранее. С учетом этой версии, новая высота горы составляет 8848,86 м.
Напомним, в последний раз высота горы Эверест была измерена в 1954 году.
Новые измерения решено было провести после землетрясения 2015 года, из-за которого высота Эвереста могла измениться.
Измерение проводили специалисты из Непала и Китая по согласованию на уровне глав государств, так как гора Эверест расположена на китайско-непальской границе.
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