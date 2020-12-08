Иерусалим, , 13:41 — REGNUM Инновационное лечение стволовыми клетками, разработанное медицинским центром Университета Хадасса, привело к значительным клиническим улучшениям у пациентов с прогрессирующим рассеянным склерозом, согласно результатам клинического исследования. Об этом сообщает Jerusalem Post 8 декабря.

Результаты исследования, которое показало, что лечение не только остановило прогрессирование заболевания, но и обратило его вспять, были опубликованы в рецензируемом журнале Оксфордского университета Brain.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает более 2,3 миллиона человек во всем мире, по данным американского Национального общества рассеянного склероза. Болезнь вызывает повреждение миелина (оболочки, которая защищает нервы и способствует эффективной передаче нервных импульсов) и нервных клеток центральной нервной системы и в конечном итоге приводит к неврологической инвалидности. Люди с рассеянным склерозом часто испытывают покалывание в конечностях или онемение, могут испытывать трудности при ходьбе и использовании рук и в конечном итоге даже могут стать парализованными.

На сегодняшний день не только нет известного лечения, но и для людей с прогрессирующим рассеянным склерозом мало или вообще нет работающих методов лечения. Те, которые существуют, предназначены для снижения частоты рецидивов или для замедления прогрессирования болезни.

Разработка Hadassah, известная как NG-01, использует «аутологичную запатентованную субпопуляцию мезенхимальных стволовых клеток». Говоря простым языком: в лечении используются клетки, полученные из костного мозга пациентов с рассеянным склерозом, что гарантирует отсутствие элемента отторжения. Клетки вводятся в спинной мозг пациента, непосредственно в его центральную нервную систему. Затем клетки перемещаются к месту повреждения и создают «ремонтную экосистему» в области поражения, объясняет генеральный директор NeuroGenesis Таль Гилат.

Процедура относительно проста и занимает около 20 минут под местной анестезией. Затем пациент проводит пару часов в больнице для наблюдения и может возвращаться домой.

Почти 60% пациентов не проявляли никаких признаков активности заболевания в течение всего периода лечения, по сравнению с 10% в группе плацебо. Около 20% пациентов, получавших лечение стволовыми клетками, показали улучшение после первой инъекции. Через шесть месяцев у 73% пациентов не только не наблюдалось прогрессирования заболевания, но и наступило улучшение. У них улучшалась способности ходить, увеличивалась мышечная сила, отмечалось неврологическое улучшение когнитивных функций и повышение ловкости рук. Функциональная МРТ также показала улучшение двигательной функции.