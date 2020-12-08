Рим, , 05:37 — REGNUM Заболевание COVID-19 примерно в трети случаев может приводить к серьёзным нарушениям работы лёгких, и, возможно, мозга и сердца, сообщил 7 декабря журналистам генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

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Две трети пациентов переносят заболевание без серьезных последствий, объяснил он. Другим из-за тяжелого поражения дыхательных органов может потребоваться амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — сказал эксперт.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщали, что примерно треть пациентов, которые излечились от COVID-19, могут в течение всей оставшейся жизни страдать от хронической усталости, повреждения легких и расстройств психики.

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