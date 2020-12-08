Токио, , 03:29 — REGNUM В Японию утром 8 декабря была доставлена капсула с контейнером, в котором находятся образцы грунта с астероида Рюгу, добытые космическим зондом «Хаябуса-2». Об этом Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что ценный груз прибыл в токийский аэропорт Ханэда чартерным рейсом из Австралии в 07:20 утра по местному времени.

Ещё до вылета из Австралии японские специалисты обследовали капсулу и обнаружили наличие внутри космических газов органического происхождения. Это означает высокую вероятность того, что в контейнере действительно находится грунт с астероида, а аппарат «Хаябуса-2» успешно выполнил задачу по его сбору и транспортировке на Землю.

Напомним, что 5 декабря в австралийской пустыне приземлилась капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу.

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