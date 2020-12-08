Лхаса, Китай, , 02:05 — REGNUM Деревянные фигурки, найденные в древней гробнице Тибетского нагорья, могут нести свидетельства ранних обменов между Тибетом и окружающих районов, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские археологи обнаружили деревянные фигурки на месте захоронения Сангмда Лунгга, расположенном в уезде Дзанда округа Нгари Тибетского автономного района на юго-западе Китая. Впервые такого рода фигурки были найдены на Тибетском нагорье.

Деревянные статуэтки имеют сходство с теми, что были найдены в районе Турфана в Синьцзяне, отметила старший научный сотрудник провинциального института защиты культурных реликвий Хэ Вэй.

Могильники были впервые обнаружены в 2017 году, с тех пор там был раскопан ряд реликвий. Помимо статуэток, там было найдено шесть предметов золотого и серебряного лицевого орнамента, которые похожи на те, что найдены в близлежащих гробницах, а также в гробницах северо-западной Индии и Северного Непала, сказала она.

Между тем, медные предметы, найденные на этом месте, похожи на те, что были обнаружены в Сычуани и Хубэе в центральном Китае, сказала она.

«Начиная примерно с 300 года до нашей эры, люди начали собираться в этой области, и в последующие годы они, вероятно, пережили мощное социальное развитие, где культуры из Синьцзяна, Северного Непала, Северной Индии, Лхасы и Шаннана, а также внутренних районов взаимно интегрировались», — сказала она.

Начиная с 600 года нашей эры, территория гробницы больше не использовалась, и человеческая деятельность там подошла к концу, сказала она.