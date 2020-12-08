Куньмин, Китай, , 01:57 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая создал генный банк грецкого ореха, насчитывающий в общей сложности 2005 коллекций зародышевой плазмы грецкого ореха, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Считается, что созданное хранилище является крупнейшим банком генов ореха juglans sigillata, также называемых «железным орехом», отметил, заместитель начальника провинциального бюро лесного хозяйства и пастбищ Ван Вэйбинь.

Генный банк является частью системы сохранения ресурсов лесной зародышевой плазмы, разработанной провинцией.

По словам Вана, в целях содействия защиты экологии, а также промышленного развития лесного хозяйства и пастбищ в провинции создана 5551 база по производству семян деревьев общей площадью 55,2 тыс. га.

Юньнань имеет более чем 800-летнюю историю выращивания грецких орехов. В конце 2017 года более 90% городов и уездов Юньнани выращивали грецкие орехи.