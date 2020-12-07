Токио, , 12:52 — REGNUM В Японии учёные при обследовании капсулы, внутри которой находится контейнер с образцами грунта астероида Рюгу, обнаружили космические газы. Об этом 7 декабря сообщает японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным агентства, это означает высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида, а аппарат «Хаябуса-2» успешно выполнил миссию по его сбору и доставке на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в австралийской пустыне приземлилась капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу.

Напомним, в декабре 2019 года на зонде «Хаябусу-2» был запущен основной маршевый двигатель и аппарат начал возвращаться к Земле.

Основной аппарат продолжит движение в космическом пространстве и будет использоваться для изучения небольшого астероида 1998 KY26. Для достижения этого астрономического объекта зонду потребуется около 10 лет.