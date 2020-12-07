Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Пик второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в Москве придется на 10−12 декабря, в Санкт-Петербурге — на 15−16 декабря. Такие выводы сделали специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ на основе созданной ими математической модели распространения коронавируса.

СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнил в интервью «Известиям» глава Центра, завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, в Москве на вершине эпидемии одновременно будут болеть ковидом 149−151 тыс. человек, а в Петербурге — 64−65 тыс. человек.

В целом по России пик эпидемии прогнозируется на 21−22 декабря с количеством одновременно болеющих COVID-19 в диапазоне от 514 до 517 тыс. человек. Как напоминает источник, 6 декабря этот показатель составлял 479,8 тыс. человек.

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Напомним, рабочая группа Санкт-Петербургского Политеха на основе своей математической модели предсказала пик эпидемии в Петербурге на первую декаду февраля 2021 года. По данным Политеха, на пике в городе будет около 148 тыс. активных больных, что в 13,5 раз больше, чем в первый летний пик.

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