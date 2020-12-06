6 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 18:03 — REGNUM Арктический НОЦ поддержали грантом

Одной из первоочередных научно-технических разработок должно стать создание зимних переправ в заречные населенные пункты Арктики. Сейчас из-за потепления климата они по 3-4 месяца в году отрезаны от «цивилизации». На фото переправа на родину Ломоносова — Куростров Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Правительство РФ оказало грантовую поддержку пяти научно-образовательным центрам, в том числе Арктическому НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», создаваемому с 2018 года сначала на базе Северного Арктического федерального университета, а недавно объединившему научные учреждения Архангельской, Мурманской областей и НАО. В 2019 году аналогичную поддержку получили первые пять НОЦ, на гранты им было выделено 700 млн.рублей.

Общую концепцию НОЦ определил в 2018 году президент В.В. Путин: «Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаем в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. В течение трех лет такие центры должны быть созданы в 15 субъектах Российской Федерации… Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать или использовать прорывные технические решения…».

Россия отстает в науке

Россия отстает по развитию науки не только от мировых лидеров — США, Китая, Евросоюза, но и по ряду показателей от развивающихся стран.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2018 году самое большое число патентных заявок, получило ведомство интеллектуальной собственности Китая — 1,54 млн заявок, что составляет 46,4% от общемирового количества… ведомства Соединенных Штатов Америки (597 141 заявка), Японии (313 567 заявок), Республики Корея (209 992 заявки) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ, 174 397 заявок). В первую десятку вошли также ведомства Германии (67 898 заявок), Индии (50 055 заявок), Российской Федерации (37 957 заявок), Канады (36 161 заявка) и Австралии (29 957 заявок).

По данным российского НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» ассигнования на НИОКР из средств госбюджета в % к ВВП в 2015 году в Республике Корея составлял 4,29%, в Израиле 4,11%, Японии 3,59%, в Финляндии 3,17%, в Дании 3,05%, в Германии 2,9%, в США — 2,74%, в Китае — 2,05%, в Норвегии 1,7%, в Великобритании 1,7%, в Эстонии 1,44%, в Венгрии — 1,37%, в России — 1,13%, в Турции — 1, 01%, в Латвии — 0,69%. в Индии — 0,82%,

Запас советских научных разработок иссякает, и это особенно ощутимо в прикладных исследованиях. «Состыковать» науку и производство и собирается правительство РФ, выделившее «государственную поддержку научно-образовательным центрам мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на его заседании сообщил, что: «Отобрано пять центров, большинство из которых — межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».

Кооперация трех регионов

Если в Архангельской области головной научной организацией станет Северный федеральный Арктический университет, то в Мурманской, как сообщает на своей станице в Фейсбуке губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «НОЦ будет создан на базе МГТУ с участием Кольского научного центра РАН. Также мы планируем задействовать научный потенциал Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, бывшего ПИНРО».

Ни официальный сайт Ненецкого округа, ни поисковики, не сообщают какие научные учреждения НАО будут участвовать в работе Арктического НОЦ.

САФУ, по словам проректора по экономике Марата Есеева, примет участие в проектах Первой горнорудной компании по разработке Павловского месторождения полиметаллов на Новой земле, взяв на себя изучение и прогнозирование ледовой обстановки и ледовой нагрузки, с «АГД Даймондс» в проекте по созданию производства монокристаллов алмаза с годовым объемом до 10 тысяч карат, совместно с ЦНИИ «Прометей» и северодвинскими предприятиями ВПК в проекте по развитию морской арктической техники. Всего в заявке Арктического НОЦ на правительственный грант указано 46 проектов.

Хотя они и являются инновационными, НОЦ может пойти по пути РОСНАНО, которая и наукой занималась, а прикладного толку мало. Здесь в цепочке связей науки и производства намечается расстыковка.

Какие разработки первоочередные для Арктики?

Первоочередными для Арктики, и Архангельской области в частности, являются научные разработки по обеспечению, например, доступности арктических территорий — чем заменить ледовые переправы, из-за отсутствия которых заречные населенные пункты — несколько райцентров и сотни деревень — в связи с потеплением климата выпадают из жизни на 3−4 месяца в году.

В связи с эпидемией коронавируса первоочередными должны стать разработки по повышению иммунитета традиционными способами коренных жителей Арктики. Такие разработки ведут якутские ученые, но в планах Арктического НОЦ их нет, при том, что Архангельская и Мурманская области — лидеры по заболеваемости на Северо-Западе РФ.

Первоочередными должны стать разработки дорожного покрытия для лесных дорог к делянкам лесозаготовителей, которые прошлой зимой не функционировали до февраля, присадки к асфальту и материалам дорожного покрытия удлинняющие срок их службы в северных условиях. Все они совпадают с целями Арктического НОЦ, условиями выделенного правительственного гранта и задачами «Стратегии развития Арктической зоны РФ».

Распыление или концентрация ресурсов?

Решить эти насущные проблемы Арктики возможно только путем концентрации ресурсов, а сейчас их распыляют — в заявку по Арктическому НОЦ вошло аж 46 проектов. На первые 5 НОЦ правительство РФ выделило 700 млн рублей — на один НОЦ выделяется чуть более 100 млн рублей. Получается Арктический НОЦ на 46 проектов получит около 2 млн на проект, что не приведет к серьезному научному результату.

Вряд ли руководство научных учреждений, входящих в состав Арктического НОЦ, поменяют свои многочисленные проекты на несколько значимых, но сложных и затратных. Они уже пошли по менее ответственному пути распыления средств.

Вряд ли губернаторы, находящиеся в непрерывном выборном цикле, выберут между «пиаром» множества проектов и достижением первоочередного результата — результат.

Наиболее заинтересованным в первоочередных научно-технических разработках является правительство РФ и лично Михаил Мишустин, прославившийся практичностью еще в ФНС. Ведь губернаторы северных регионов все равно придут в Белый дом за решением обозначенных выше первоочередных проблем. Так почему бы их решение не включить в госзаказ на Арктический НОЦ?

Правительство РФ не должно финансировать проекты, собранные по принципу «чем бы таким арктическим заняться», а должно финансировать первоочередные задачи связанные с проблемами Арктики. Здесь самая большая «расстыковка» науки и реальности.