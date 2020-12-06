Владимир Сывороткин, 6 декабря 2020, 16:03 — REGNUM В течение 12 месяцев, то есть целого года с декабря 2017 года до декабря 2018 года включительно, мы сопоставляли время и места погодных и озоновых аномалий в Северном полушарии.
При этом нами строго выдерживалось правило подборки материала — использовались независимые от автора источники информации. Для описания погодных аномалий — официальный сайт Гидрометеоцентра РФ «Погода из первых рук». Для карт аномалий общего содержания озона (ОСО) — сайт Международного центра изучения озона и ультрафиолета (Канада), взятые на канадском сайте Select Ozone Maps.
Результаты корреляции, которые регулярно публиковались в ИА REGNUM, однозначно подтвердили действенность авторского алгоритма влияния концентрации озона на погоду. В целом озонный алгоритм погодных аномалий сводится к следующим эмпирическим закономерностям. Под положительной аномалией ОСО воздух выхолаживается. Под отрицательной аномалией ОСО воздух нагревается на несколько градусов, в результате чего здесь падает давление. Если в непосредственной близи окажется антициклон, он будет втянут в область пониженного давления под озоновой дырой, изменив соответствующим образом погоду здесь. Если антициклон южный с горячим воздухом (для Северного полушария), то он усилит аномальное тепло и повысит давление; если антициклон северный, то есть холодный, — он принесет аномальный холод. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО происходят опасные метеорологические явления (ОМЯ) — ливневые осадки, включая снегопады, ледяные дожди, а также ураганы, бури, смерчи…
Цикл был задуман и начат в мае 2018 года. Первая публикация этого цикла, посвященная аномалиям 2017 года, датируется 7 мая 2018 года. При этом автор планировал «догнать» сроки публикации материалов и синхронизировать их с текущими событиями. Чего, однако, в силу причин личного характера сделать не удалось. Более того, произошло ещё большее отставание, и годовая серия была закончена только в октябре 2019 года.
Данное пояснение сделано для того, чтобы, во-первых, не вводить в заблуждение читателей, — даты публикаций нашего цикла не соответствуют времени свершения описываемых событий. Оно, впрочем, указывается в начале каждого текста.
Во-вторых, мы хотим показать, что аналогичный ретроспективный анализ, в принципе, можно сделать для любого уголка планеты и любого временного интервала, начиная с конца 1978 года, когда появились первые данные (ежедневные карты) озонового слоя, полученные с ИЗС.
Так или иначе, годовая серия месячных обзоров получена, озоновый алгоритм погодных аномалий еще раз подтвержден. До этого нами на протяжении ряда лет публиковались аналогичные корреляционные обзоры в печатном журнале «Пространство и Время», однако они имели квартальную (по сезонам года) периодичность, и в них использовалось ограниченное количество цветных озоновых карт. Полученный тогда научный результат аналогичен приведенному в данном тексте.
Проведя помесячный анализ нашего алгоритма, мы полагаем, что получили полное право использовать любые иные источники информации о погодных аномалиях на планете, выбирать среди них наиболее интересные для нас и публиковать результаты корреляционного анализ с любой периодичностью. Цель таких публикаций — напоминать, что погодные аномалии очень убедительно коррелируют с аномалиями озона. Причины такой корреляции могут быть различными в разных областях планеты. Процессы, ее (корреляцию) обеспечивающие, могут быть также различными и требуют всестороннего изучения.
Однако путь к такому изучению для мировой науки наглухо перекрыт, так как для этого требуется признать, что озоновые аномалии не имеют никакого отношения к фреонам, а климатические изменения — к углекислому газу.
Временной интервал данного обзора обозначен в заголовке. Состояние озонового слоя в Северном полушарии в 2019 году нами было показано в публикации «Озоновый слой, пандемия COVID-19 в 2019 и вспышки кори в 2018 годах». Связи погодных и озоновых аномалий весны 2020 года посвящены публикации «Апрель 2020 года Сибирь провела на дне огромной озоновой дыры» и «Остров аномального холода в море аномального тепла».
Отметим, что уходящий год отметился небывалым разрушением озонового слоя в Северном полушарии и одним из самых сильных разрушений в Южном полушарии.
Сентябрь
Заметим, что 22 сентября — день осеннего равноденствия 2020 года. В силу еще не понятых автором причин в дни равноденствия часто происходят катастрофические события, например взрывы на шахтах. В данном случае небывалое тепло легко объясняется отрицательной аномалией ОСО, в центре которой оказалась Белоруссия (Рис.1).
На Рис. 1 мы видим, что Ирландия и Шотландия накрыты отрицательной аномалией озона (ОАО), к северу от которой в районе Исландии сформировалась обширная положительная аномалия озона (ПАО). 23 сентября (Рис. 2) от исландской части этой ПАО к югу протянулся отрог, накрывший север Великобритании. 24 сентября (Рис.3) положительной аномалией была накрыта уже вся Великобритания. Таким образом, за два дня (23 и 24 сентября) через всю страну прошла граница ПАО и ОАО, на которой и разыгрались вышеописанные аномальные процессы — грозы, обильные осадки в виде града и снега и торнадо. Отметим, что для того, чтобы увидеть перемещение этого атмосферного фронта, связанного с границей разнознаковых аномалий озона, нам пришлось использовать три озоновых карты.
На картах озона за 25 и 26 сентября (Рис. 4 и 5) мы видим дальнейшее продвижение вышеописанной ПАО к югу, а также расширение её к востоку и западу. На контактах с ОАО образовались атмосферные фронты, на которых в горах Европы выпали аномальные обильные холодные осадки, а в Средиземном море в Италии разразились сильные штормы и смерчи.
Октябрь
Первые дни октября в Центральной России оказались аномально теплыми. В Московском регионе температура колебалась от 19 до 21 градуса. Аномальное тепло связано с ОАО, протянувшейся от южного берега Черного моря до Финского залива (Рис. 6). В неё был затянут южный антициклон с теплым воздухом, на что указывают данные архива погоды сайта «Ну и погода». Согласно этому источнику, в этот день в Москве температура была +19°C, давление высокое (антициклон) — 759 мм рт.ст. и ветер дул с ЮЮВ со скоростью 2 м/с.
Холод пришел на северо-запад Восточно-Европейской равнины 19 октября в День Царскосельского лицея и принес в качестве подарка первый снег в Санкт-Петербург.
ПАО с центром, расположенным южнее Финского залива, однозначно указывает на причину этого похолодания (Рис. 7).
На следующий день аномальный холод, вызванный продвижением той же ПАО к югу, обрушился на о. Крит. Обратим внимание, что 19 октября южный край ПАО подошел вплотную к этому острову (Рис. 7), а 20 октября он пересёк его (Рис. 8). Другими словами через остров прошла граница разнознаковых озоновых аномалий и, соответственно, атмосферный фронт со всеми вытекающими, в прямом и переносном смысле, последствиями.
На следующий день, то есть 21 октября, озоновая картина в Европе несколько изменилась (Рис. 9). ПАО, располагавшаяся на востоке Европы, распалась на две части, южная — «догорала» над восточной половиной Средиземного моря, а северная (российская) усилилась, центр её сместился к востоку и достиг Уральского хребта. При этом южным своим флангом она накрыла российское Черноземье.
Обратим внимание на то, что отечественные метеорологи увидели причину холода в Черноземье в «проникновении арктического воздуха». Отметим также изящность стиля последней фразы вышеприведенного текста.
На том же Рис. 9 (озоновая карта за 21 октября) можно увидеть две парадоксальных температурных аномалии:
Итак, две озоновые аномалии, отрицательная (ОАО) — в Сибири с центром над оз. Балхаш и положительная (ПАО), пересекающая США от Атлантического до Тихого океана (Рис. 9), определили парадоксальный температурный контраст — аномальное тепло в Сибири! И мощные снегопады в субтропиках США. Притягивание же феномена Эль-Ниньо для объяснения снегопадов в США оставим на совести сотрудников Всемирной метеорологической организации. Это от интеллектуального бессилия, тоски и безысходности.
Закончим обзор погодных аномалий октября небывалым теплом на юге России.
На Рис. 10 видим обширную ОАО, охватившую огромную площадь, в центре которой оказались моря Средиземное, Чёрное, Каспийское и Аральское. Юг России, о температурных рекордах которого 25 октября идет речь, оказался на северной окраине этой аномалии. Утверждение о «волне субтропического воздуха с юго-запада…» вызывает некоторое сомнение и требует проверки, так как в большинстве наших южных городов давление в этот день было нормальным, пагода пасмурной, а южные вторжения теплого воздуха обычно связаны с антициклонами, несущими сухую и ясную погоду. В данном случае, возможно, дело обошлось тепловым эффектом, связанным с водородной дегазацией и разрушением озонового слова на месте.
Ноябрь
Завершим обзор погодных аномалий осени 2020 года рассмотрением двух температурных противоположных по знаку аномалий, которые возникли в первой декаде месяца в столице.
В этом тексте внимания заслуживает сообщение о том, что температурный рекорд для этого дня был зафиксирован в Москве в 1927 году и остался непревзойденным, причем на целых 2 градуса. А как же целый век индустриального развития с выбросами углекислого газа?
Сразу приводим сообщение о другой температурной аномалии, тоже столичной, которую от первой отделила только одна ночь. Ночь с 8 на 9 ноября 2020 года.
Рассмотрим озоновые карты на указанные даты. На Рис. 11 на 8 ноября и Рис. 12 на 9 ноября.
Вывод прежний — положительная температурная аномалия сопряжена с отрицательной аномалией озона (ОАО). Отрицательная температурная аномалия сопряжена с положительной аномалией озона (ПАО). 8 ноября был дефицит озона в 6%, 9-го — избыток, тоже в 6%, таким образом, концентрация озона в Москве в ночь с 8 на 9 ноября выросла на 12%. Об эффектах такого изменения сообщают вышеприведённые сообщения СМИ.
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