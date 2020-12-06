6 декабря 2020 | Время чтения 16 мин

В статье в очередной раз продемонстрирована роль положительных и отрицательных озоновых аномалий в возникновения погодных аномалий и опасных метеорологических явлений, наблюдавшихся осенью 2020 года в Северном полушарии, — рекордных снегопадов, торнадо, града, наводнений и пр.

Владимир Сывороткин, , 16:03 — REGNUM В течение 12 месяцев, то есть целого года с декабря 2017 года до декабря 2018 года включительно, мы сопоставляли время и места погодных и озоновых аномалий в Северном полушарии.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 22 сентября 2020 г

При этом нами строго выдерживалось правило подборки материала — использовались независимые от автора источники информации. Для описания погодных аномалий — официальный сайт Гидрометеоцентра РФ «Погода из первых рук». Для карт аномалий общего содержания озона (ОСО) — сайт Международного центра изучения озона и ультрафиолета (Канада), взятые на канадском сайте Select Ozone Maps.

Результаты корреляции, которые регулярно публиковались в ИА REGNUM, однозначно подтвердили действенность авторского алгоритма влияния концентрации озона на погоду. В целом озонный алгоритм погодных аномалий сводится к следующим эмпирическим закономерностям. Под положительной аномалией ОСО воздух выхолаживается. Под отрицательной аномалией ОСО воздух нагревается на несколько градусов, в результате чего здесь падает давление. Если в непосредственной близи окажется антициклон, он будет втянут в область пониженного давления под озоновой дырой, изменив соответствующим образом погоду здесь. Если антициклон южный с горячим воздухом (для Северного полушария), то он усилит аномальное тепло и повысит давление; если антициклон северный, то есть холодный, — он принесет аномальный холод. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО происходят опасные метеорологические явления (ОМЯ) — ливневые осадки, включая снегопады, ледяные дожди, а также ураганы, бури, смерчи…

Цикл был задуман и начат в мае 2018 года. Первая публикация этого цикла, посвященная аномалиям 2017 года, датируется 7 мая 2018 года. При этом автор планировал «догнать» сроки публикации материалов и синхронизировать их с текущими событиями. Чего, однако, в силу причин личного характера сделать не удалось. Более того, произошло ещё большее отставание, и годовая серия была закончена только в октябре 2019 года.

Данное пояснение сделано для того, чтобы, во-первых, не вводить в заблуждение читателей, — даты публикаций нашего цикла не соответствуют времени свершения описываемых событий. Оно, впрочем, указывается в начале каждого текста.

Во-вторых, мы хотим показать, что аналогичный ретроспективный анализ, в принципе, можно сделать для любого уголка планеты и любого временного интервала, начиная с конца 1978 года, когда появились первые данные (ежедневные карты) озонового слоя, полученные с ИЗС.

Так или иначе, годовая серия месячных обзоров получена, озоновый алгоритм погодных аномалий еще раз подтвержден. До этого нами на протяжении ряда лет публиковались аналогичные корреляционные обзоры в печатном журнале «Пространство и Время», однако они имели квартальную (по сезонам года) периодичность, и в них использовалось ограниченное количество цветных озоновых карт. Полученный тогда научный результат аналогичен приведенному в данном тексте.

Проведя помесячный анализ нашего алгоритма, мы полагаем, что получили полное право использовать любые иные источники информации о погодных аномалиях на планете, выбирать среди них наиболее интересные для нас и публиковать результаты корреляционного анализ с любой периодичностью. Цель таких публикаций — напоминать, что погодные аномалии очень убедительно коррелируют с аномалиями озона. Причины такой корреляции могут быть различными в разных областях планеты. Процессы, ее (корреляцию) обеспечивающие, могут быть также различными и требуют всестороннего изучения.

Однако путь к такому изучению для мировой науки наглухо перекрыт, так как для этого требуется признать, что озоновые аномалии не имеют никакого отношения к фреонам, а климатические изменения — к углекислому газу.

Временной интервал данного обзора обозначен в заголовке. Состояние озонового слоя в Северном полушарии в 2019 году нами было показано в публикации «Озоновый слой, пандемия COVID-19 в 2019 и вспышки кори в 2018 годах». Связи погодных и озоновых аномалий весны 2020 года посвящены публикации «Апрель 2020 года Сибирь провела на дне огромной озоновой дыры» и «Остров аномального холода в море аномального тепла».

Отметим, что уходящий год отметился небывалым разрушением озонового слоя в Северном полушарии и одним из самых сильных разрушений в Южном полушарии.

Сентябрь

Местами столбики термометра поднимались выше +26°C и в целом по стране были побиты многолетние температурные рекорды тепла. Подобные температуры характерны скорее для лета, а началом осени считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 14 °C в сторону её понижения. Уже заканчивается сентябрь, но в среднем по всей стране осень ещё даже не наступила.

Заметим, что 22 сентября — день осеннего равноденствия 2020 года. В силу еще не понятых автором причин в дни равноденствия часто происходят катастрофические события, например взрывы на шахтах. В данном случае небывалое тепло легко объясняется отрицательной аномалией ОСО, в центре которой оказалась Белоруссия (Рис.1).

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 22 сентября 2020 г

Аномалии климата в Европе: снег в Италии, торнадо в Англии

24 сентября 2020 года мощная грозовая система принесла в Англию обильный град, несезонный снег и торнадо. На улицах Западного Йоркшира толщина снежного покрова местами достигала 10 см. Кроме того, неподалеку был замечен небольшой торнадо, который кружил над холмистой местностью, и это очень удивило местных жителей, поскольку торнадо является редкостью в этом районе.

Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии 23 сентября 2020 г

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 24 сентября 2020 г

На Рис. 1 мы видим, что Ирландия и Шотландия накрыты отрицательной аномалией озона (ОАО), к северу от которой в районе Исландии сформировалась обширная положительная аномалия озона (ПАО). 23 сентября (Рис. 2) от исландской части этой ПАО к югу протянулся отрог, накрывший север Великобритании. 24 сентября (Рис.3) положительной аномалией была накрыта уже вся Великобритания. Таким образом, за два дня (23 и 24 сентября) через всю страну прошла граница ПАО и ОАО, на которой и разыгрались вышеописанные аномальные процессы — грозы, обильные осадки в виде града и снега и торнадо. Отметим, что для того, чтобы увидеть перемещение этого атмосферного фронта, связанного с границей разнознаковых аномалий озона, нам пришлось использовать три озоновых карты.

26 сентября в Швейцарии зафиксировали новый рекорд снегопада, предыдущий был установлен около 90 лет назад

Высота снежного покрова составила 50−60 см, что довольно необычно для этого времени года. В муниципалитете Монтана обрушилось до 25 см зимних осадков — это новый рекорд для данного времени года. В гористой местности также выпал ранний снег в Италии, Франции, Австрии, Германии и Испании. Местные жители из разных стран делятся в соцсетях фото и видео наступившей в сентябре зимы. В конце сентября жители Северной Ирландии пережили самую холодную сентябрьскую ночь за всю историю наблюдений, температура понизилась до — 3,7 °C. Предыдущий рекорд был установлен 48 лет назад.

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 25 сентября 2020 г

На картах озона за 25 и 26 сентября (Рис. 4 и 5) мы видим дальнейшее продвижение вышеописанной ПАО к югу, а также расширение её к востоку и западу. На контактах с ОАО образовались атмосферные фронты, на которых в горах Европы выпали аномальные обильные холодные осадки, а в Средиземном море в Италии разразились сильные штормы и смерчи.

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 26 сентября 2020 г

Первый осенний месяц 2020 года оказался самым холодным за последние 50 лет и в Италии

С 26 сентября в стране температура воздуха в среднем упала на 10−15 градусов, а в ночь на 27 сентября похолодание было особенно ощутимым в ряде городов, в том числе в Милане и Турине, где столбики термометров опустились до 5 °C и 4 °C соответственно. В тоже время в стране начались и сильные штормы. Они привели к гибели людей. К 25 сентября 2020 года из-за проливных дождей, наводнений и гроз в семи областях, среди которых Тоскана, Лацио, Кампания и Сардиния, был объявлен оранжевый уровень опасности. В провинции Варезе, область Ломбардия, из-за схода оползня были эвакуированы люди. 26 сентября в Италии было зарегистрировано как минимум три водяных смерча. В городе Салерно мощный водяной торнадо, который вышел на сушу, повредил дома, автомобили и вырывал с корнями деревья. А в Розиньяно, Тоскана, от торнадо пострадали люди. Многочисленные смерчи были замечены над северной частью Адриатического моря, от северной Италии до Хорватии.

Октябрь

Первые дни октября в Центральной России оказались аномально теплыми. В Московском регионе температура колебалась от 19 до 21 градуса. Аномальное тепло связано с ОАО, протянувшейся от южного берега Черного моря до Финского залива (Рис. 6). В неё был затянут южный антициклон с теплым воздухом, на что указывают данные архива погоды сайта «Ну и погода». Согласно этому источнику, в этот день в Москве температура была +19°C, давление высокое (антициклон) — 759 мм рт.ст. и ветер дул с ЮЮВ со скоростью 2 м/с.

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 5 октября 2020 г

Холод пришел на северо-запад Восточно-Европейской равнины 19 октября в День Царскосельского лицея и принес в качестве подарка первый снег в Санкт-Петербург.

Предзимье начало масштабное наступление. В минувшее воскресенье (18 октября В.С.) дневная температура понизилась почти до 0. Ночью в понедельник практически повсеместно отмечался минус. На фоне похолодания осадки выпадали в виде снега и мокрого снега. Местами мокрый снег был сильным. В Карелии наблюдалось сильное его налипание. Метеостанция «Медвежегорск» отметила толщину отложения мокрого снега 19 мм. Почти повсеместно сформировался снежный покров. Самая большая высота снежного покрова отмечалась в Республике Коми — до 16 см.

В понедельник ночью, 19 октября, в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Точнее, это был мокрый снег с дождем. Но поскольку осадков выпало много (за ночь 7 мм) и температура была низкой (ночной минимум составил +0,7), то местами сформировался небольшой (до 0,5 см) временный снежный покров. Четвертые сутки погода остается по-предзимнему прохладной. Среднесуточная температура колеблется в диапазоне +3…+4, при норме +5…+6. Тем временем похолодание усиливается.

Рис. 7. Аномалии ОСО в Северном полушарии 19 октября 2020 г

ПАО с центром, расположенным южнее Финского залива, однозначно указывает на причину этого похолодания (Рис. 7).

На следующий день аномальный холод, вызванный продвижением той же ПАО к югу, обрушился на о. Крит. Обратим внимание, что 19 октября южный край ПАО подошел вплотную к этому острову (Рис. 7), а 20 октября он пересёк его (Рис. 8). Другими словами через остров прошла граница разнознаковых озоновых аномалий и, соответственно, атмосферный фронт со всеми вытекающими, в прямом и переносном смысле, последствиями.

20 октября на Крите прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем и градом — на дорогах и улицах появились сугробы. Основной удар стихии пришелся на Ираклион, Ханью и Малию — жители этих городов просыпались среди ночи из-за шума дождя. Греческие СМИ показали кадры главной автомагистрали на острове, покрытой белыми сугробами от выпавшего града, и рабочих, сгребающих выпавшие осадки с улиц прибрежного города Малия. Полиция не сообщала о каких-либо серьезных разрушениях в результате шторма.

Рис. 8. Аномалии ОСО в Северном полушарии 20 октября 2020 г

На следующий день, то есть 21 октября, озоновая картина в Европе несколько изменилась (Рис. 9). ПАО, располагавшаяся на востоке Европы, распалась на две части, южная — «догорала» над восточной половиной Средиземного моря, а северная (российская) усилилась, центр её сместился к востоку и достиг Уральского хребта. При этом южным своим флангом она накрыла российское Черноземье.

Рис. 9. Аномалии ОСО в Северном полушарии 21 октября 2020 г

Проникновение арктического воздуха из северной части Европейской России в южную привело к масштабным заморозкам. Минувшей ночью отрицательную температуру воздуха отметили метеостанции Черноземья, Волгоградской и Ростовской областей. Ночной «минус» зафиксирован на плато Ай-Петри в Крыму. Важную роль в переходе температуры в синий сектор шкалы сыграл гребень антициклона и малооблачная погода ночью.

Обратим внимание на то, что отечественные метеорологи увидели причину холода в Черноземье в «проникновении арктического воздуха». Отметим также изящность стиля последней фразы вышеприведенного текста.

На том же Рис. 9 (озоновая карта за 21 октября) можно увидеть две парадоксальных температурных аномалии:

В канун среднего многолетнего срока наступления климатической зимы в Западную Сибирь вернулась теплая осенняя погода. Например, в Новосибирске после +3 температура подскочила до +15. Едва не был обновлен абсолютный максимум дня. В регионе сошел появившийся ранее снежный покров.

В центральной части Соединенных Штатов, в особенности в их северных районах, в последние дни наблюдаются мощные снегопады, пришедшие в регион гораздо раньше, чем обычно. По мнению ученых, причиной этому послужило явление Эль-Ниньо на тихоокеанских просторах. Как отмечает на официальной странице Всемирная метеорологическая организация, феномен, как правило, вызывает сильное волнообразное течение у США и Канады с характерными холодами и штормами, более ощутимыми, нежели обычно в Северном полушарии зимой. Рекордно ранние снегопады зафиксированы в минувшие выходные в окрестностях Great-Falls в Монтане (свыше 35 сантиметров снега), а также в понедельник севернее г. Де-Мойн (20 сантиметров).Под снегом оказались также Южная и Северная Дакота. Специальные службы занимаются расчисткой территорий.

Итак, две озоновые аномалии, отрицательная (ОАО) — в Сибири с центром над оз. Балхаш и положительная (ПАО), пересекающая США от Атлантического до Тихого океана (Рис. 9), определили парадоксальный температурный контраст — аномальное тепло в Сибири! И мощные снегопады в субтропиках США. Притягивание же феномена Эль-Ниньо для объяснения снегопадов в США оставим на совести сотрудников Всемирной метеорологической организации. Это от интеллектуального бессилия, тоски и безысходности.

Закончим обзор погодных аномалий октября небывалым теплом на юге России.

На юге Европейской России в прошедшие выходные (24 — 25 октября ВС) было очень тепло. Волна субтропического воздуха с юго-запада принесла множество новых климатических рекордов. …большинство прежних рекордов оказались весьма «возрастными». В Буденновске и Таганроге предыдущие максимумы дня продержались 94 и 93 года соответственно, в Астрахани, Грозном и Гудермесе экстремумы сохранялись 74 года.

Рис. 10. Аномалии ОСО в Северном полушарии 25 октября 2020 г

На Рис. 10 видим обширную ОАО, охватившую огромную площадь, в центре которой оказались моря Средиземное, Чёрное, Каспийское и Аральское. Юг России, о температурных рекордах которого 25 октября идет речь, оказался на северной окраине этой аномалии. Утверждение о «волне субтропического воздуха с юго-запада…» вызывает некоторое сомнение и требует проверки, так как в большинстве наших южных городов давление в этот день было нормальным, пагода пасмурной, а южные вторжения теплого воздуха обычно связаны с антициклонами, несущими сухую и ясную погоду. В данном случае, возможно, дело обошлось тепловым эффектом, связанным с водородной дегазацией и разрушением озонового слова на месте.

Ноябрь

Завершим обзор погодных аномалий осени 2020 года рассмотрением двух температурных противоположных по знаку аномалий, которые возникли в первой декаде месяца в столице.

Сегодня (8 ноября 2020 ВС) в столичном регионе — последний день затяжной положительной аномалии, начавшейся ещё 22 октября. К 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до отметки в +10,0°. Это на 7−8° выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не была в столице уже более 70 лет, за всё время производства наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ! Однако это ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет +12,0° и был установлен в 1927 году. И хотя максимальная температура воздуха может быть немного выше 10-градусной отметки, рекорд останется не побитым, так как приближающийся с северо-запада холодный атмосферный фронт уже принёс в столицу дожди и начал ограничивать рост температуры.

В этом тексте внимания заслуживает сообщение о том, что температурный рекорд для этого дня был зафиксирован в Москве в 1927 году и остался непревзойденным, причем на целых 2 градуса. А как же целый век индустриального развития с выбросами углекислого газа?

Сразу приводим сообщение о другой температурной аномалии, тоже столичной, которую от первой отделила только одна ночь. Ночь с 8 на 9 ноября 2020 года.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 9 ноября.

— Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура была минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного — минус двух градусов, — сказал синоптик.

По его словам, до этого минимальным значением температуры ночью в столице был плюс один градус, передает РИА Новости Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро сообщает, что самым морозным было 9 ноября 1908 года, когда температура воздуха опустилась до минус 16,8 градуса. Уточняется, что ноябрь в Москве до наступления похолодания был на 5−6 градусов теплее нормы, а осень в целом — на четыре градуса.

Рассмотрим озоновые карты на указанные даты. На Рис. 11 на 8 ноября и Рис. 12 на 9 ноября.

Рис. 11. Аномалии ОСО в Северном полушарии 8 ноября 2020 г

Рис. 12. Аномалии ОСО в Северном полушарии 9 ноября 2020 г

Вывод прежний — положительная температурная аномалия сопряжена с отрицательной аномалией озона (ОАО). Отрицательная температурная аномалия сопряжена с положительной аномалией озона (ПАО). 8 ноября был дефицит озона в 6%, 9-го — избыток, тоже в 6%, таким образом, концентрация озона в Москве в ночь с 8 на 9 ноября выросла на 12%. Об эффектах такого изменения сообщают вышеприведённые сообщения СМИ.

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