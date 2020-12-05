Токио, , 22:19 — REGNUM В австралийской пустыне приземлилась капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу. Трансляцию вело аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Капсула будет помещена в так называемую чистую комнату, чтобы проанализировать газы в капсуле и исключить попадание газов земного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на зонде «Хаябусу-2» был запущен основной маршевый двигатель и аппарат начал возвращаться к Земле. Специалисты JAXA рассчитали, что спускаемая капсула зонда совершит посадку на юге Австралии 6 декабря.

Основной аппарат продолжит движение в космическом пространстве и будет использоваться для изучения небольшого астероида 1998 KY26. Для достижения этого астрономического объекта зонду потребуется около 10 лет.