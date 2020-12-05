Москва, , 20:38 — REGNUM Российские учёные запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на коронавирус. Об этом сообщил один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом всё-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждём заинтересованных партнёров», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что учёные в течение трёх-четырёх месяцев могут сделать готовое изделие и отправить на медицинские испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии изобрели и протестировали робота, способного уничтожать коронавирус на поверхности предметов при помощи ультрафиолетовых лучей. Робот уже используется в больнице Итабаси при университете Нихон. Некоторые торговые центры и другие объекты также выразили желание получить такого робота в ближайшее время.