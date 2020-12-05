Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Мутацию коронавируса (SARS-CoV-2), которая не выявляется выработанными для борьбы с инфекцией антителами, выявили сотрудники Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на результаты исследования.

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В сообщении говорится, что ученые исследовали все мутации SARS-CoV-2, которые предотвращают связывание созданных в лаборатории трех моноклональных антител.

Специалисты выяснили, что белковый сегмент, который коронавирус использует для проникновения в клетки, подвергся некоторым изменениям. Так, одна из мутаций маскировала SARS-CoV-2 от всех антител.

Напомним, 5 декабря в журнале New England Journal of Medicine были обнародованы результаты исследования ученых, согласно данным которых прием противовирусных препаратов не оказывает влияния на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19.

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