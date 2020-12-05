Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в последние недели серьезно ухудшилась, в связи с чем прогнозируемый пик эпидемии отодвинулся по времени с начала января на первую декаду февраля 2021 года. Об этом заявил «Фонтанке» проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политеха Алексей Боровков.

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Рабочая группа под его руководством создает математические модели распространения коронавируса на основании фактических и прогнозируемых данных, с учетом множества переменных.

«К сожалению, эпидемия распространяется быстрее, чем это можно было предположить», — заявил учёный.

Он пояснил, что специалисты выстроили девять прогнозных кривых, в зависимости от различных факторов, влияющих на скорость и степень распространения коронавирусной инфекции.

«В сентябре-октябре мы двигались по пятой кривой, средней, которая в тот момент выглядела реалистичной. Но развитие ситуации во второй половине октября, а затем и весь ноябрь, пошло хуже самого негативного прогноза», — констатировал Боровков.

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Проректор Политеха отметил, что пик заболевания COVID-19 в Петербурге во время первой волны (10 619 активных больных) с позиции сегодняшнего дня «выглядит холмиком». Прогноз для города, в связи наблюдаемым сейчас высоким ростом заболеваемости и неудовлетворительным соблюдением горожанами профилактических мер, значительно ухудшается.

«Если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в Санкт-Петербурге произойдет 9 февраля 2021 года, то есть на месяц позже, чем ожидалось ранее, но, главное, его амплитуда составит около 148 000 активных больных, что в 13,5 раз больше, чем в первый летний пик», — рассказал ученый.

Он добавил, что это будет крайне серьезным вызовом для городской системы здравоохранения.

Напомним, в последние сутки в Петербурге зафиксировано 3726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии произошло 144 400 случаев заражения. От COVID-19 скончались 5783 человека. Выздоровели 83 558 человек.

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