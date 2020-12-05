Ухань, Китай, , 08:46 — REGNUM Коронавирусы, отличные от SARS-CoV-2, но способные так же передаваться людям от животных, существуют в организме летучих мышей, обитающих на юге и юго-западе Китая, заявила вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, сообщает издание The Guardian.

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При этом, по словам исследователя, несмотря на то, что эти млекопитающие являются первоначальными носителями SARS-CoV-2, вирус сначала передался «промежуточному» животному, а уже после проник в человеческую популяцию.

Отмечается, что Чжэнли и группа других специалистов не смогли выявить новый коронавирус у сельскохозяйственных животных на территории китайской провинции Хубэй. Вирусолог выдвинула гипотезу, что этим переходным компонентом мог стать панголин.

Она добавила, что, если исходить из этого предположения, то SARS-CoV-2 начался не с Китая, а с других азиатских стран, где, по ее словам, водятся эти млекопитающие, и откуда их, как правило, доставляют незаконным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Китая повысили уровень защиты панголинов до высшего в связи с тем, что это животное находится под угрозой в дикой природе на территории КНР.

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