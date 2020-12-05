Лос-Анджелес, США, , 06:53 — REGNUM Шторм, масштабы которого превзойдут все типичные природные катаклизмы на западном побережье США, угрожает американскому штату Калифорния, передает телеканал ABC News со ссылкой на выводы ряда ученых

Речь идет о наблюдениях климатолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна и бывшего сейсмолога Геологической службы США Люси Джонс.

Исследователи полагают, что в регионе может выпасть такое количество осадков, что каждый из крупнейших городов Калифорнии накроет слоем воды в пять метров. Специалисты напомнили, что зимой 1861−1862 годов в штате произошла подобная катастрофа, которая сопровождалась огромными жертвами и разрушениями.

Их исследование колец деревьев показало, что за последние 1,8 тыс. лет регион сталкивался масштабными потопами не менее шести раз. По мнению ученых, ущерб от такой катастрофы может составить $1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня издание «Популярная механика» опубликовало материал об исследовании Британского исследовательского госуниверситета Лестера на территории Йеллоустонского национального парка в США. Специалисты этого учреждения обнаружили на территории объекта следы двух ранее неизвестных мегаизвержений.

Читайте также: Геологи обнаружили следы двух ранее неизвестных извержений в Иеллоустоуне