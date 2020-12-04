Москва, , 18:34 — REGNUM Пандемия 2020-го года наглядно показала, что наш мир никогда уже не будет прежним: все, что ранее удавалось сохранить вне рамок цифрового пространства, включая такую обыденную вещь, как ежедневное общение по рабочим вопросам, теперь перенесено в онлайн. Во-первых, это удобно, во-вторых, дешево и довольно эффективно, особенно при наличии сети офисов, рассредоточенных по всей стране или даже миру. Однако далеко не каждый способен работать в удаленном режиме — сказывается острая нехватка навыков использования цифровых инструментов. Что ж, как известно, кризис — это время роста, возможность научиться новому и продвинуться вперед…

Среди серьезных вызовов, с которыми сталкиваются команды, трудящиеся в дистанционном режиме — сложности в поддержании необходимого ритма ежедневной работы, ощущение изоляции и дезориентации у ряда сотрудников, не готовых психологически к удаленному формату работы, отсутствие навыков удаленной обработки больших объемов постоянно меняющихся данных и принятия оперативных решений на их основе. В то же время, умение концентрироваться есть далеко не у всех сотрудников, как и не всем руководителям дарована способность наладить четкую коммуникацию и постановку конкретных задач внутри распределенной команды на «удаленке».

Пока что вопросов с организацией удаленной работы больше, чем ответов: один лишь процесс выбора инструментов для отстаивания бизнес-процессов — удаленный рабочий стол, общий сервер, корпоративная почта, Google docs, Яндекс. диск, Skype, Zoom, чаты в мессенджерах по отдельным проектам — способен поставить в тупик самых искушенных сотрудников. Гуру удаленного бизнеса из ИТ сферы советуют минимизировать количество рабочих чатов, унифицировать и максимально объединить мессенджеры для рабочего общения, не плодя десятки одинаковых сущностей, уведомления которых требуется ежеминутно проверять, наладить и постановку ясных целей, и четкую коммуникацию между всеми уровнями сотрудников, в том числе, во внерабочие время, для организации сближающего распределенную команду виртуального досуга.

Еще один выход — воспользоваться ситуацией новизны и неопределенности, возникшей во всем мире, и направить сотрудников учиться строить эффективные бизнес-процессы с помощью цифровых инструментов.

«Университет 2035», один из операторов федеральной программы «Кадры для цифровой экономики», в этих целях осенью запустил образовательную программу КЛИК, где реализован проектно-ориентированный формат обучения. На КЛИК команды, состоящие из специалистов органов власти, корпораций, коммерческих компаний, при поддержке опытных трекеров доводят до стадии прототипа или внедрения идеи, имеющие потенциал превратиться в социально-значимые масштабируемые решения. Как отмечает руководитель программы Мария Спиринг, КЛИК сочетает в себе черты корпоративного акселератора и MBA. Важный вклад в программу обучения внесли профессиональные трекеры, которые в процессе обучения выстраивали для каждого проекта последовательность действий, так называемую «дорожную карту», по которой команда шла к запланированному результату.

Очевидно, что пандемия не закончится с приходом Нового года, а значит, и вопросы организации эффективной удаленной работы и антикризисного менеджмента на основе анализа больших данных останутся с нами надолго. Уже сейчас организаторам программы КЛИК ясно, что их инициатива оказалась крайне востребованной на современном рынке труда — обучение прошли более 5000 человек. До финальной защиты проектов дошли более 600 команд, а значит и более 600 готовых к внедрению и масштабированию проектов. В следующем году эта инициатива будет продолжена.