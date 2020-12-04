Прага, , 16:40 — REGNUM В Чехии ученые разработали бумагу, в которой используются химические соединения, уничтожающие бактерии и вирусы, тем самым снижая риск заражения. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Специалисты Института химических процессов Чешской академии наук уже пять лет работают над бумагой, уничтожающей бактерии. Однако после начала пандемии они скорректировали формулы для уничтожения вирусов, и теперь на бумаге погибают вирусы — возбудители коронавирусной инфекции.

Иржи Собек из Академии наук Чехии объясняет, что бактерии на бумаге почти полностью уничтожаются за минуту. Что касается вирусов, в том числе коронавируса, тесты подтвердили, что они полностью уничтожаются на бумаге через тридцать минут. Это связано с использованием соединения цинка и серебра, которое инактивирует бактерии и вирусы, и в то же время они не выделяются из бумаги, что делает её безопасной для кожи человека.

Сообщается, что такая бумага может быть использована в будущем, например, для изготовления денежных банкнот. Его также можно использовать в повседневной офисной работе, в медицинских учреждениях и других местах с повышенным риском заражения. Скоро в республике начнется производство первой партии «антиковидной» бумаги объемом 10 тонн.