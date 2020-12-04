Пекин, , 16:04 — REGNUM Китайский флаг появился на Луне, его установил лунный модуль «Чанъэ-5». Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Модуль «Чанъэ-5» уже передал на Землю динамичный снимок государственного флага КНР на фоне лунной поверхности. Флаг зажат в щупальце аппарата. Флагшток изготовлен из особого материала и весит лишь 12 г.

Как сообщало ИА REGNUM, аппарат опустился на поверхность Луны 1 декабря. Его миссия заключается в сборе и отправке на Землю лунного грунта. Ранее реголит доставляли аппараты США и СССР.

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