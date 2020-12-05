Москва, , 09:54 — REGNUM Исследование журнала Science, согласно которому заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом в Китае, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Риск заражения на улице, в магазинах, теперь ещё и дома. Как быть людям?», — задаётся вопросом Александр Л.

Многие комментаторы выразили своё недоверие к данному исследованию. Граждане пришли к мнению, что, находясь в одном помещении с заражённым коронавирусом, необходимо соблюдать все меры предосторожности, и тогда шанс получить инфекцию становится крайне малым.

«Это всего лишь домыслы! Реальный факт: больной короной, двое контактных находились в двушке, общение в масках, дистанционно, какое позволяет помещение, обработка помещения обычными моющими средствами. Итог — контактные не заболели, отсидев с больным в самоизоляции 14 дней! Пейте больше жидкости, проводите дезинфекцию и всем здоровья!», — обращается пользователь под псевдонимом «Балтик-М».

Другие указали на то, что поездка в общественном транспорте является намного более опасным в плане вероятности заразиться действием. Граждане указывают на свои наблюдения, что если избегать таких поездок, то снижается частота заболевания ОРВИ.

«Как же, в транспорте не заражаешься?! Вот это бред! Из личного опыта я для себя вывел правило: в сезон ОРВИ меньше ездить в общественном транспорте, особенно в часы пик. Уже лет 10 практикую и меньше болею всякими ОРВИ», — написал Aleksandr A.

Часть граждан выразила мнение, согласно которому исследования проводилось на территории Китая, что отражает способ взаимодействия между членами китайской семьи в пределах одного помещения.

«Я думаю, что в таких исследованиях очень важна культурно-географическая составляющая, ведь во всех странах люди живут по-разному: в каких-то странах семьи в среднем большие, и очень много человек живет в одном доме. В каких-то — меньше, или просто принято раньше расселяться друг от друга», — пишет Олеся В.

Напомним, 3 декабря журнал Science опубликовал исследование, согласно которому заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом в Китае.