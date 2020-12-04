Стокгольм, , 12:42 — REGNUM По словам бывшего государственного эпидемиолога Швеции Юхана Гизеке, большинство инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 не могут заражать других. Такого же мнения придерживается профессор Гётеборского университета Агнес Уолд, которая подчеркивает, что распространять вирус могут только двое из десяти человек. Об этом сообщила газета Expressen.

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Как подчеркивают журналисты, многие первоначальные прогнозы инфекционистов и вирусологов оказались неверными. Одна из причин заключается в том, что ученые не могут точно определить, какие именно группы населения распространяет коронавирус.

«Сейчас выясняется, что большинство инфицированных, вероятно, не способны заражать других», — заявил Гизеке.

«Это может быть связано с двумя причинами: не все люди выделяют эти каплевидные частицы вируса, которые вдыхаются другими людьми. Вторая причина заключается в том, что у молодых людей есть врожденный иммунитет», — объяснила Уолд.

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