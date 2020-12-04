Москва, , 12:15 — REGNUM Мировому сообществу, в частности России и Европейскому союзу, необходимо вести тесное сотрудничество в вопросах климата, считает генеральный директор инжиниринговой группы Drive Electro Сергей Иванов. По его словам, российско-европейская конференция по климату, прошедшая 1−3 декабря, для РФ — важный шаг вперед, к декарбонизации. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 4 декабря, комментируя конференцию, организованную Центром энергетики Московской школы управления «Сколково» и представительством Евросоюза в России.

«Решить углеродный кризис, в том числе, получится с помощью развития водородной энергетики. И Россия, и Евросоюз в этом году приняли собственные водородные стратегии до 2024 и 2030 годов соответственно. Это показатель готовности обеих сторон к изменениям. Однако при очном обсуждении необходимо постараться избегать категоричных высказываний, быть открытыми к диалогу. К тому же от сотрудничества выиграют все: чистые производства и отсутствие дополнительных трансграничных налогов. Например, согласно «Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы», уже к 2030 году Евросоюзу потребуется 40 ГВт электролизеров для экспорта из соседних стран. Развивая водородную энергетику, Россия сможет обеспечить как собственные нужды, так и покрыть запросы соседей, приближаясь к углеродонейтральности и промышленности с высокой инновационной составляющей», — отметил эксперт.

Напомним, 1−3 декабря состоялась Российско-европейская конференция по климату. Среди тем, обсуждавшихся на мероприятии, были заявлены: климат и стратегии декарбонизации в эпоху COVID-19: перспективы из России и ЕС, корпоративные стратегии декарбонизации, корпоративная климатическая отчетность: сферы охвата, стандарты и роль в «зеленой» низкоуглеродной трансформации, городское развитие и «умные города», перспективы возобновляемой энергетики и другие.