Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции выработается только тогда, когда от COVID-19 будет привито более 60% населения. Вакцинация должна ускорить иммунизацию населения, идущую и естественным путём. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

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"В основе этого расчета лежит достаточно простой факт: вычисляют такое значение, как базовое репродуктивное число R0 — это сколько людей может заразить один заболевший. Для коронавируса это число в среднем 2,5−3, исходя из этого считается, что (необходимо привить) около 60%», — пояснил ученый в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что для вируса гриппа необходимая для предотвращения эпидемии доля привитых несколько меньше, но на Земле есть и более заразные инфекции, для которых процент вакцинированного населения должен достигать 90%.

Как известно, иммунитет к коронавирусу можно получить и после болезни, в результате естественной выработки антител в организме. Но эти два типа иммунизации отличаются друг от друга.

«Естественный иммунитет покрывает более широкий спектр. В то же время тот иммунитет, который вырабатывается вакциной, во многом будет зависеть от того типа вакцины, который используется», — отметил специалист.

Андрей Васин добавил, что сейчас у населения происходит естественная встреча с вирусом и вырабатывается естественный иммунитет, но вакцинация всё равно необходима, чтобы ускорить этот процесс.

Напомним, в Петербург на 3 декабря поступило 2042 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Первыми вакцину получают медики, занятые борьбой с пандемией.

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