Нанкин, Китай, , 02:23 — REGNUM Исследователи из китайский институтов и Колумбийского университета разработали новый наноматериал, который может выступать в качестве противоракового препарата, представляя многообещающую стратегию точной доставки препарата при терапии, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Носители лекарств — это соединения, которые могут быть присоединены к молекулам лекарств для целевой доставки препарата. Опубликованные в прошлом месяце в Международном журнале Advanced Materials результаты экспериментов на животных показали, что наноматериал с мембраной опухолевых клеток, обернутой вокруг его поверхности, может точно направлять химиотерапевтические препараты к опухолям.

Основными компонентами нового материала являются селен и диоксид кремния, которые могут разлагаться при рентгеновском облучении, сообщил ведущий научный сотрудник Сучжоуского ннститута биомедицинской инженерии и технологий при Китайской академии наук Дун Вэньфэй.

При низких уровнях рентгеновского облучения материал достигал контролируемого высвобождения препарата. Испытания на мышах с раком молочной железы показали, что использование наноносителя препарата может удвоить эффективность лечения опухоли и значительно снизить токсические побочные эффекты по сравнению с обычной химиотерапией.