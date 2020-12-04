Тегеран, , 10:07 — REGNUM 2 декабря министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил о начале испытаний на людях для дальнейшего производства вакцин от COVID-19, запланированного на весну 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 декабря.

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В беседе с IRNA в кулуарах Национального комитета по коронавирусной вакцине он отметил:

«Мы предварительно закупили 16,8 миллионов вакцин у Всемирной Организации Здравоохранения, при этом мы осуществляем совместное производство с другими странами, а клинические испытания этих вакцин проводятся в Иране».

«На сегодняшний день ни одна компания до сих пор не получила сертификат от Всемирной Организации Здравоохранения. Некоторые производители вакцин находятся на завершающей стадии сертификации, и как только они его получат, я надеюсь, что мы сможем предварительно закупить у них вакцину», — сообщил Намаки.

«Помимо этого, предпринимаются усилия по производству вакцины отечественного производства посредством наукоемких компаний», — отметил министр, заявив, что одна из наукоемких компаний получила лицензию на проведение испытаний на людях. По его словам, если эти усилия дадут положительные результаты, Иран станет одним из ведущих производителей вакцин в регионе и сможет удовлетворить свои потребности уже к весне.