Москва, , 14:11 — REGNUM Научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые технологии и методы исследования», созданный в Архангельске, получил поддержку Правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, НОЦ был создан на базе Северного (Арктического) федерального университета после того, как президент заявил о необходимости усиления научной базы страны. Изначально предполагалось, что в проекте примут участие Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Однако позже была достигнута и договоренность об участи в проекте Мурманской области.

«Мы все много работали, чтобы оказаться сегодня в пятерке лучших проектов. Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое — природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты», — написал в Telegram губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Отметим, что поддержку Правительства получили пять НОЦ, объем финансирования составит более 700 млн рублей.