Москва, , 13:05 — REGNUM Правительство РФ отобрало вторую пятёрку научно-образовательных центров, которые получат государственную поддержку. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам Мишустина, отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные — «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».

Глава правительства напомнил, что победители из первой пятёрке, расположенные Пермском крае, Нижегородской области, Тюменской, Белгородской и Кемеровской, уже получили гранты в сумме более 700 млн рублей.

Всего, как рассказал премьер-министр, в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Предполагается, что НОЦ объединят вузы, научные организации и предприятия реального сектора экономики. Они станут базой для решения важных технологических задач.