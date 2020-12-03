Томск, , 10:44 — REGNUM В Минобрнауки России подвели итоги восьмого конкурса на предоставление мегагрантов, выделяемых для поддержки исследований под руководством известных ученых. Среди победителей — два проекта Томского политехнического университета (ТПУ). Они посвящены исследованию и созданию новых материалов для биологии, медицины и «зеленой» химии. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, работы по мегагрантам в ТПУ возглавят ученые из Италии и Португалии. Планируется, что проекты будут поддержаны на общую сумму 180 млн рублей до 2023 года.

«Ценность программы мегагрантов в том, что российские вузы не просто привлекают в качестве руководителей проектов ученых с мировым именем. Программа позволяет сформировать и поддержать коллективы, работающие на фронтирах науки. После официального завершения мегагранта научная работа не останавливается: в вузе остаются люди, лаборатории, новые знания, технологии. При этом поддержку получают только те проекты, по которым у вуза уже есть собственный существенный научный задел. Проекты ТПУ, выигравшие в новом конкурсе, именно такие», — заявил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Работы по одному из мегагрантов возглавит профессор Миланского политехнического университета Джузеппе Реснати (индекс Хирша 65). Под его руководством будет создана сетевая лаборатория химии невалентных взаимодействий на базе ТПУ и СПбГУ. Химики двух университетов успешно сотрудничают в течение нескольких лет.

«Профессор Реснати — «отец» химии невалентных взаимодействий. Они интересны тем, что это очень слабые связи между молекулами в ансамблях. Огромную популярность этот раздел химии получил лишь в последнее время, так как именно невалентные связи оказывают значительное влияние на структуру и свойства веществ. Управляя этими связями, можно управлять и структурой веществ, создавать новые материалы с использованием новых принципов молекулярного дизайна. В созданной лаборатории мы будем вести фундаментальные исследования и получать новые полезные соединения. Это органические магниты, катализаторы, сорбенты и целый ряд технологий в интересах ядерной медицины, «зеленой» химии» и циркулярной экономики», — отметил доцент исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

Работы по второму мегагранту возглавит профессор Университета Авейру (Португалия) Андрей Холкин (индекс Хирша 55). Он специалист мирового уровня по пьезо‑ и магнитоэлектрическим материалам. Пьезоэлектрические материалы способны производить заряд без внешнего источника электрической энергии, например, если материал сжать, скрутить или сдавить. Магнитоэлектрические материалы формируют заряды под воздействием внешнего магнитного поля. Предшествующие исследования показали, что такие материалы усиливают регенерацию тканей.

«Практическим результатом работы по мегагранту станут новые материалы, которые за счет прямых физических воздействий или их комбинации с доставкой лекарственных средств могут быть использованы для управления ростом и дифференцировкой различных типов клеток. Полученные фундаментальные знания позволят на следующем этапе использовать эти эффекты для лечения заболеваний, требующих восстановления нервной и гладкомышечной ткани и ингибирования развития опухолей, что укладывается в наши компетенции в области инженерии здоровья. Участие в этих исследованиях будут принимать несколько коллективов Томского политеха, ученые Университета Авейру, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН», — подчеркнул директор научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Роман Сурменев.

В этом году на конкурс поступило 465 заявок из 57 регионов России. Участие приняли ведущие ученые из 50 стран мира совместно с 222 организациями России. Поддержку получили 43 проекта. По условиям конкурса, руководителями таких проектов должны быть ведущие ученые с мировым именем. Учитываются научные достижения, уровень научных публикаций, опыт ведущего ученого и ключевых членов коллектива по выбранному направлению исследования. Такой приглашенный ученый должен сформировать в университете исследовательскую лабораторию мирового уровня.