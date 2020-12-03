Новосибирск, , 04:49 — REGNUM Члены научно-координационного совета рекомендовали создать научный и ускорительный комитеты при Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН).

Уточняется, что в комитеты войдут признанные мировые эксперты. Предположительно, в ускорительную группу экспертов войдёт консультант проектов MAX IV (Швеция) и ESRF (Франция) профессор Дитер Айнфельд, директор ускорительного комплекса синхротрона MAX IV Педро Таварис, один из создателей источника СИ «КИСИ-Курчатов» (НИЦ «Курчатовский институт») доктор физико-математических наук Владимир Корчуганов и др.

Их задача — консультировать руководителей проекта при научно-техническом проектировании и эксплуатации будущего исследовательского объекта.

Напомним, что ЦКП «СКИФ» создаётся в рамках национального проекта «Наука» — для реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения (СИ) нового поколения в России, и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Завершить создание источника СИ планируется в 2023 году. Ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.