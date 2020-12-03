Пекин, 3 декабря 2020, 04:21 — REGNUM Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов лунного грунта, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.
Как сообщили в Китайской национальной космической администрации, образцы были запечатаны внутри космического аппарата ранним утром по Пекину 3 декабря.
Лунный зонд «Чанъэ-5» был запущен на светлую сторону Луны 24 ноября текущего года. Он совершил посадку на Пике Рюмкера в Океане бурь 1 декабря и приступил к выполнению главной задачи — сбору лунного грунта.