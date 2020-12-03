Синин, Китай, , 03:48 — REGNUM Более 1000 артефактов было извлечено из гробницы на месте раскопок в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Археологи заявили об обнаружении в гробнице Сюэвэй №1, которая является частью гробниц Жэньхуй в уезде Дулань различных артефактов, включая изделия из серебра, стекла и текстиля.

Мастерство и дизайн некоторых артефактов, найденных в гробнице, имеют этнические особенности Центральной и Западной Азии, сказал младший научный сотрудник Института археологии при Китайской Академии Общественных Наук Хань Цзяньхуа.

Многокамерная гробница представляет собой сооружение из дерева и камня, состоящее из двух частей под землей и на ее поверхности. В гробнице была найдена длинная жертвенная яма, в которой хоронили лошадей, коров, антилоп и яков, сказал Хань.