Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Приближением старости грозит COVID-19 для лиц, которые переболели этим заболеванием, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, ссылаясь на исследование группы медицинских специалистов.

Медики изучили состояние здоровья пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция в мягкой или умеренной форме. Баранова отметила, что обнаруженные у этих людей отклонения характерны для больных в возрасте 60 лет, несмотря на то, что исследуемые были значительно моложе.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — сообщила профессор, слова которой цитирует РИА Новости.

По мнению Барановой, этот указанный может говорить о том, что COVID-19 забирает у организма ресурсы и ускоряет наступление старости. Вместе с тем эксперт отметила, что подобные выводы должны быть подкреплены долговременными исследованными.

«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит… Я знаю, что такие попытки уже начались», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Анча Баранова заявила, пандемия может спровоцировать в США ощутимый спад рождаемости.

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