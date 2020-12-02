Тегеран, , 15:27 — REGNUM 1 декабря советник вице-президента Ирана по вопросам науки и техники заявил, что враги страны не могут остановить научный прогресс и развитие Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в интервью агентству Mehr News, Парвиз Карами отметил:

«Наши враги сами знают, что они не могут остановить путь научного роста и развития страны, потому что иранские ученые уже подготовили высококвалифицированных специалистов, которые встанут на смену старому поколению».

Поминая имя и память выдающегося иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, Карами подчеркнул: «Хотя отсутствие таких выдающихся иранских ученых, как Фахризаде, Ахмади Рошан, Техрани Могадам, Шахриари, является большой потерей для нас и благородного народа исламского Ирана, враги должны знать, что научный прогресс страны будет продолжаться с большей силой и рвением».

«Враги не оставили камня на камне, чтобы остановить научный прогресс страны, но все их злонамеренные цели были сорваны», — подчеркнул иранский советник.