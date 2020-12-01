Пекин, , 18:57 — REGNUM Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил посадку на поверхность Луны, сообщает 1 декабря Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Модуль должен впервые за последние 44 года забрать с Луны образцы грунта и доставить его на Землю.

Посадка модуля на лунную поверхность была осуществлена в 18:15 мск в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части обращенной к Земле стороны Луны.

На поверхности Луны модуль должен пробурить скважину и собрать около двух кг грунта на глубине до двух метров и вернуть их на Землю. На эту операцию по плану экспедиции отведено 48 часов. Всё это время орбитальный модуль станции будет готов к стыковке с взлетным аппаратом, который доставит капсулу с лунным грунтом.

Как сообщало ИА REGNUM, автоматическая станция «Чанъэ-5» была запущена ракетой-носителем «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») 23 ноября в 23:30 мск.

Спускаемый аппарат с капсулой лунного грунта должен приземлиться 16−17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

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