Содружество Пуэрто-Рико, , 18:43 — REGNUM Один из крупнейших в мире радиотелескопов «Аресибо», расположенный в Пуэрто-Рико, разрушился после падения облучателя антенны, сообщает 1 декабря член-корреспондент РАН, руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев на своей странице в Facebook.

«Аресибо: платформа упала», — написал Ковалев.

В социальных сетях уже опубликована фотография сооружения с отсутствующим облучателем антенны, который изначально крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах-растяжках.

Напомним, ранее на «Аресибо» в августе 2020 года оторвался один из вспомогательных тросов, а в ноябре порвался основной трос.

После этого было принято решение разобрать гигантский телескоп, проработавший 57 лет, чтобы избежать его дальнейшего разрушения.

Справка ИА REGNUM: «Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов с зеркалом отражателем диаметром 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений за Солнечной системой.

Читайте ранее в этом сюжете: Члены МКС практически не замечают утечки воздуха – космонавт

Читайте развитие сюжета: Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луну для забора грунта