Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM Ядовитое озеро в Ростовской области угрожает экологическому состоянию бассейна реки Дон. К такому мнению пришли учёные Южного федерального университета, обследовавшие объект. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Экстремально высокое содержание тяжелых металлов в почвах пойменного озера Атаманское является фактором риска для экологического состояния бассейна реки Дон. Миграция металлов в сопредельные компоненты ландшафтов может привести к загрязнению территорий ниже по течению, что потенциально вызывает угрозу для окружающей среды и здоровья населения», — отметила научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг биосферы» Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского ЮФУ Елизавета Константинова.

В течение многих лет в озеро Атаманское поступали стоки крупных промышленных предприятий, в результате чего в донных отложения накопились ядовитые вещества. Деградация водоёма вывела опасные тяжёлые металлы на его поверхность. При этом яд содержится как в почве, так и в растительности поймы.