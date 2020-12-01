Москва, , 13:16 — REGNUM В декабре на Земле можно будет наблюдать солнечное затмение и два метеорных потока — Геминиды и Урсиды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Так, полное затмение солнца произойдёт 14 декабря, но на территории РФ его нельзя будет увидеть — полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины.

В ночь на 15 декабря можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды, а в ночь на 23 декабря — Урсиды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский гидрометеорологический орбитальный аппарат «Электро-Л» № 2 снял процесс передвижения тени кольцевого солнечного затмения по поверхности Земли.

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